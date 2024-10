Donna denuncia violenza sessuale fuori una discoteca di Genova, fermati due 20enne: uno aveva organizzato fuga (Di lunedì 7 ottobre 2024) denuncia la violenza subita fuori una discoteca di Genova, le indagini provano gli abusi. Due giovani sono stati fermati per rischio fuga Notizie.virgilio.it - Donna denuncia violenza sessuale fuori una discoteca di Genova, fermati due 20enne: uno aveva organizzato fuga Leggi tutta la notizia su Notizie.virgilio.it (Di lunedì 7 ottobre 2024)lasubitaunadi, le indagini provano gli abusi. Due giovani sono statiper rischio

Ragazza denuncia di esser stata vittima di violenza sessuale : ha conosciuto il ragazzo su un’app di incontri - Una ragazza di 21 anni è stata soccorsa nella mattinata di oggi sabato 5 ottobre in piazzale Bottini a Milano: ha denunciato di essere stata violentata durante un appuntamento con un ragazzo conosciuto su un sito di incontri.Continua a leggere . (Fanpage.it)

Milano - 21enne denuncia violenza sessuale : “Aggredita da un ragazzo conosciuto su una app di incontri” - Stava cercando di noleggiare un'auto per rientrare a casa e nel frattempo ha chiamato la polizia di Stato.  .  Secondo quanto avrebbe raccontato la 21enne, venerdì sera avrebbe incontrato un ragazzo conosciuto su una app di incontri, e dopo aver passato la serata in sua compagnia lo avrebbe ... (Ilgiorno.it)

Ancora violenza in un pronto soccorso - infermiere preso a schiaffi : denunciato un 36enne - Caos al pronto soccorso dell’ospedale "San Marco" di Catania, dove un padre e suo figlio si sono scagliati contro il personale sanitario per presunti ritardi nelle cure verso una loro congiunta. I due uomini, rispettivamente di 60 e 36 anni, si sono presentati per richiedere assistenza per una... (Cataniatoday.it)