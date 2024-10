Cremlino: "Attacco hacker senza precedenti alla tv di Stato russa" (Di lunedì 7 ottobre 2024) «Il nostro patrimonio informativo statale, uno dei più grandi, ha dovuto affrontare un Attacco hacker senza precedenti alla sua infrastruttura digitale": lo ha dichiarato il portavoce del Cremlino, Dmitri Peskov, commentando la notizia di un presunto Attacco hacker contro l’emittente radiotelevisiva statale russa Vgtrk. Lo riportano le agenzie Interfax e Tass. Vgtrk ha dichiarato a Interfax che Feedpress.me - Cremlino: "Attacco hacker senza precedenti alla tv di Stato russa" Leggi tutta la notizia su Feedpress.me (Di lunedì 7 ottobre 2024) «Il nostro patrimonio informativo statale, uno dei più grandi, ha dovuto affrontare unsua infrastruttura digitale": lo ha dichiarato il portavoce del, Dmitri Peskov, commentando la notizia di un presuntocontro l’emittente radiotelevisiva stataleVgtrk. Lo riportano le agenzie Interfax e Tass. Vgtrk ha dichiarato a Interfax che

Russia: Cremlino, attacco hacker senza precedenti a tv pubblica - Come conseguenza alcuni canali e stazioni radio riconducibili al newtork risultavano non più disponibili. Roma, 7 ott. In questo momento, stanno facendo enormi sforzi per superare le conseguenze di questo attacco hacker. “Voglio esprimere il mio sostegno al team Vgtrk – ha affermato Peskov – La ... (Leggi la notizia)

Cremlino, 'attacco hacker senza precedenti a tv di Stato' - Vgtrk ha dichiarato a Interfax che "la notte del 7 ottobre, i servizi online" della radiotelevisione statale russa "sono stati sottoposti a un attacco hacker senza precedenti, ma non è stato causato alcun danno significativo al lavoro della holding mediatica". . "Il nostro patrimonio informativo ... (Leggi la notizia)

Zelensky sferra un massiccio attacco con droni sulla Russia e spaventa il Cremlino. Peskov: “È la dimostrazione che Kiev vuole la guerra” - In questa situazione, penso che abbiamo bisogno di ciò che è sempre importante in politica: chiarezza, fermezza e carattere. Peskov: “È la dimostrazione che Kiev vuole la guerra” Una spirale d’odio che rende sempre più difficile arrivare alla conclusione delle ostilità. È di questo che si tratta se ... (Leggi la notizia)

Cremlino: «Attacco hacker alla nostra tv di Stato»Cremlino: «Attacco hacker alla nostra tv di Stato» - Guerra ucraina, la diretta di oggi lunedì 7 ottobre 2024. Il nuovo corso di Mark Rutte non si fa attendere. Appena ricevuto il testimone da Jens Stoltenberg, il neosegretario ... (ilmessaggero.it)

Cremlino, 'attacco hacker senza precedenti a tv di Stato' - "Il nostro patrimonio informativo statale, uno dei più grandi, ha dovuto affrontare un attacco hacker senza precedenti alla sua infrastruttura digitale": lo ha dichiarato il portavoce del Cremlino, Dm ... (ansa.it)

Putin compie 72 anni, "immodesto esagerare": ecco come festeggerà - Il presidente russo Vladimir Putin compie oggi 72 anni. Come negli anni precedenti, scrive la Tass, il capo dello Stato festeggerà il suo ... (iltempo.it)