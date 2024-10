Caso Diddy, la madre: “Non è un mostro”. E spuntano speciali privilegi in carcere (Di lunedì 7 ottobre 2024) Novità sul Caso Diddy, che sta facendo tremare lo showbiz americano. Il rapper e produttore è in carcere dallo scorso 16 settembre, accusato di violenze, stupri, traffico sessuale e favoreggiamento alla prostituzione. Dodici denunce ufficiali e altre 120, 60 uomini e 60 donne, che dovranno essere depositate entro i prossimi 30 giorni dall’avvocato Tony Buzbee. Ora la madre di Sean Combs, Janice Smalls Combs, ha rilasciato una dichiarazione in difesa del figlio: “Non è un mostro”. Parla la madre di Sean Combs Diddy La madre di Sean Combs Diddy, Janice Smalls Combs, ha rilasciato una dichiarazione in difesa del figlio condivisa dalla stampa internazionale. “Vengo da voi oggi come una madre devastata e profondamente addolorata per le accuse mosse a mio figlio, Sean Combs”, ha dichiarato Janice, 84 anni, tramite il suo avvocato Natlie G. Figgers. Dilei.it - Caso Diddy, la madre: “Non è un mostro”. E spuntano speciali privilegi in carcere Leggi tutta la notizia su Dilei.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Novità sul, che sta facendo tremare lo showbiz americano. Il rapper e produttore è indallo scorso 16 settembre, accusato di violenze, stupri, traffico sessuale e favoreggiamento alla prostituzione. Dodici denunce ufficiali e altre 120, 60 uomini e 60 donne, che dovranno essere depositate entro i prossimi 30 giorni dall’avvocato Tony Buzbee. Ora ladi Sean Combs, Janice Smalls Combs, ha rilasciato una dichiarazione in difesa del figlio: “Non è un”. Parla ladi Sean CombsLadi Sean Combs, Janice Smalls Combs, ha rilasciato una dichiarazione in difesa del figlio condivisa dalla stampa internazionale. “Vengo da voi oggi come unadevastata e profondamente addolorata per le accuse mosse a mio figlio, Sean Combs”, ha dichiarato Janice, 84 anni, tramite il suo avvocato Natlie G. Figgers.

