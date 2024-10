Calvarese accusa Kvaratskhelia di simulazione, Ziliani: “Tutta Italia ogni volta ride ai suoi commenti ridicoli” (Di lunedì 7 ottobre 2024) Critiche tra l’ex arbitro Calvarese e il giornalista dopo il commento sulla presunta simulazione di Kvaratskhelia in Napoli-Como. Nel cuore del dibattito calcistico Italiano, l’ex arbitro Gianpaolo Calvarese ha sollevato una polemica sulle prestazioni di Khvicha Kvaratskhelia, l’esterno georgiano del Napoli, dopo la partita contro il Como. Secondo Calvarese, Kvaratskhelia avrebbe simulato un fallo in area, un’accusa che ha innescato una reazione immediata da parte del giornalista Paolo Ziliani. “Esagerata l’espulsione di Conceicao per doppio giallo: il secondo arriva a causa di una simulazione in area di rigore”, ha scritto Calvarese su X. “La spinta di Obert non è così intensa ed è fatta con una mano, eppure si è deciso di espellere. Ci vuole uniformità: come nel caso di Kvaratskhelia, sarebbe stato sufficiente far proseguire il gioco senza penalità. Napolipiu.com - Calvarese accusa Kvaratskhelia di simulazione, Ziliani: “Tutta Italia ogni volta ride ai suoi commenti ridicoli” Leggi tutta la notizia su Napolipiu.com (Di lunedì 7 ottobre 2024) Critiche tra l’ex arbitroe il giornalista dopo il commento sulla presuntadiin Napoli-Como. Nel cuore del dibattito calcisticono, l’ex arbitro Gianpaoloha sollevato una polemica sulle prestazioni di Khvicha, l’esterno georgiano del Napoli, dopo la partita contro il Como. Secondoavrebbe simulato un fallo in area, un’che ha innescato una reazione immediata da parte del giornalista Paolo. “Esagerata l’espulsione di Conceicao per doppio giallo: il secondo arriva a causa di unain area di rigore”, ha scrittosu X. “La spinta di Obert non è così intensa ed è fatta con una mano, eppure si è deciso di espellere. Ci vuole uniformità: come nel caso di, sarebbe stato sufficiente far proseguire il gioco senza penalità.

