Calcio a 5 femminile. Falconara, la beffa arriva nel finale di gara. Vince la Kick Off 3-2 (Di lunedì 7 ottobre 2024) Kick OFF 3 CITTA' DI Falconara 2 Kick OFF: Carturan, Ghilardi, De Souza, Borges, Bovo, Pellegry, Teani V., Cascio, Getulio, Teani E., Donadoni, Brugnoni. All. Russo. CITTA' DI Falconara: Sestari, Pererira, Ferrara, Elpidio, Martin Cortes, Praticò, Balardin, Saluzzi, Pirro, Pesaresi, Bordacchini, Gaspari. All. Domenichetti. Arbitri: Fior (Castelfranco Veneto), Copat (Pordenone); Crono: Perona (Biella). Reti: 6'55" Pellegry (K), 11'31" Pereira (F), 24'10" Praticò (F), 28'43" Cascio (K), 39'46" Pellegry (K). È iniziata con una sconfitta la stagione del Città di Falconara. Le Citizens sono cadute, ieri, a San Donato Milanese contro la Kick Off (3-2). Si trattava della seconda giornata di Serie A femminile di Calcio a cinque, ma dell'esordio per il sodalizio marchigiano, dopo un primo turno passato a riposo (lo scorso weekend).

