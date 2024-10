Davidemaggio.it - Brennero 2 ci sarà?

(Di lunedì 7 ottobre 2024) E’ stata una proposta innovativa per Rai 1, un buon prodotto che si è differenziato nel mucchio e che, pur avendo perso un punto di share per strada nell’arco delle prime tre puntate (i dati puntata per puntata), è cresciuto da un punto di vista narrativo. Ci riferiamo a(la recensione all’esordio), di cui stasera va in onda la puntata finale e sul cui futuro è arrivato il momento di interrogarsi. Un finale che abbiamo già visto, in quanto disponibile su Rai Play. Ed è un finale intelligente perchè chiude definitivamente la vicenda del Mostro di Bolzano – non senza qualche colpo di scena un po’ troppo prevedibile – pur lasciando aperta la porta a nuove indagini che il PM Eva Kofler (Elena Radonicich) e l’ispettore Paolo Costa (Matteo Martari) potrebbero svolgere insieme in futuro.: media di share del 16.