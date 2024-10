Bonifica: vincono le liste di Coldiretti e di Cia-Confagricoltura (Di lunedì 7 ottobre 2024) GROSSETO Le elezioni per il rinnovo del Consorzio di Bonifica si sono concluse con la vittoria delle liste Bonifica Amica (Coldiretti) e "Insieme per il territorio" (Cia e Confagricoltura). In definitiva alla prima lista (Coldiretti) toccheranno 9 consiglieri e alla seconda lista (Cia e Confagricoltura) 6. Ma vediamo nel dettaglio tutti i voti. Sezione 1, Bonifica Amica 1.688 voti: Fabio Fabbri 281, Gerardo Calabassi 206, Gianni Bellini 107, Simona Anca Maria Nica 243, Laura Adorni Sbrana 303. Acqua e territorio 667: Lorenzo Rossi 542, Giacomo Tuliani 41, Riccardo Albanesi 6, Giuliano Dragoni 27, Giacomo Bartolommei 5. Insieme per la Bonifica 569: Daniela Morosini 255, Gabriele Carapelli 66, Giulia Vegni 146, Luca Pecci 32, Stefano Fini 36. Insieme per il territorio 1. (Di lunedì 7 ottobre 2024) GROSSETO Le elezioni per il rinnovo del Consorzio disi sono concluse con la vittoria delleAmica () e "Insieme per il territorio" (Cia e). In definitiva alla prima lista () toccheranno 9 consiglieri e alla seconda lista (Cia e) 6. Ma vediamo nel dettaglio tutti i voti. Sezione 1,Amica 1.688 voti: Fabio Fabbri 281, Gerardo Calabassi 206, Gianni Bellini 107, Simona Anca Maria Nica 243, Laura Adorni Sbrana 303. Acqua e territorio 667: Lorenzo Rossi 542, Giacomo Tuliani 41, Riccardo Albanesi 6, Giuliano Dragoni 27, Giacomo Bartolommei 5. Insieme per la569: Daniela Morosini 255, Gabriele Carapelli 66, Giulia Vegni 146, Luca Pecci 32, Stefano Fini 36. Insieme per il territorio 1. (Lanazione.it)

Lanazione.it - Bonifica: vincono le liste di Coldiretti e di Cia-Confagricoltura

