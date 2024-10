Bambina di un anno morta, indagini sulla pediatra che l'aveva visitata sabato sera (Di lunedì 7 ottobre 2024) È in corso l'identificazione della pediatra dell'ospedale di Lavagna che ha visitato Nour El Mtaouat, la bimba di un anno morta ieri mattina a Moconesi, nonostante i tentativi disperati di salvarle la vita da parte dei soccorritori. La pediatra, che nei prossimi giorni potrebbe essere Genovatoday.it - Bambina di un anno morta, indagini sulla pediatra che l'aveva visitata sabato sera Leggi tutta la notizia su Genovatoday.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) È in corso l'identificazione delladell'ospedale di Lavagna che ha visitato Nour El Mtaouat, la bimba di unieri mattina a Moconesi, nonostante i tentativi disperati di salvarle la vita da parte dei soccorritori. La, che nei prossimi giorni potrebbe essere

“Chi hanno fermato”. Letizia - trovata morta nelle campagne vicino casa : svolta sul caso - Ora la procura competente ha aperto un fascicolo e si prevede che venga eseguita un’autopsia nei prossimi giorni per chiarire ulteriormente le cause del decesso. Probabilmente il fatto è arrivato al culmine di una lite proprio per la figlia. Si tratta di un 38enne di origini pachistane. La ... (Caffeinamagazine.it)

Genova - bimba di un anno morta in casa : era stata dimessa poche ore prima dal pronto soccorso - Tragedia a Genova: una bimba di un anno è morta in casa dopo essere stata dimessa dal pronto soccorso, solo poche ore prima. Partite le indagini. (Notizie.virgilio.it)

Bambina morta in casa a un anno - era stata dimessa la sera prima dal pronto soccorso a Lavagna - Tragedia nell'entroterra di Genova, dove una bambina di appena un anno è morta improvvisamente nella propria abitazione. La piccola, che ieri sera era stata portata dai genitori al pronto... (Ilmessaggero.it)