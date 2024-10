ATP Shanghai, Flavio Cobolli rimonta Wawrinka e si regala Djokovic (Di lunedì 7 ottobre 2024) Flavio Cobolli realizza uno dei suoi sogni: il romano supera in rimonta Stan Wawrinka 6-7(6) 7-6(4) 6-3 e affronterà il suo idolo Novak Djokovic domani ai sedicesimi del Masters 1000 di Shanghai. Una rimonta di grinta e carattere dopo un avvio difficile. Il primo set è estremamente equilibrato con entrambi che tengono percentuali davvero notevoli alla battuta, mentre in risposta si raccoglie solo le briciole. Un primo parziale in cui Wawrinka serve nove ace e concede appena sette punti in totale al servizio: è lui a farsi più pericoloso in ribattuta, trovandosi 0-30 sul 4-3 e ai vantaggi sul 5-5. Il tiebreak vira dalla parte di Flavio che va avanti 4-1 con un eccezionale passante di dritto lungolinea, ma si fa riprendere fino al 4-4. Oasport.it - ATP Shanghai, Flavio Cobolli rimonta Wawrinka e si regala Djokovic Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di lunedì 7 ottobre 2024)realizza uno dei suoi sogni: il romano supera inStan6-7(6) 7-6(4) 6-3 e affronterà il suo idolo Novakdomani ai sedicesimi del Masters 1000 di. Unadi grinta e carattere dopo un avvio difficile. Il primo set è estremamente equilibrato con entrambi che tengono percentuali davvero notevoli alla battuta, mentre in risposta si raccoglie solo le briciole. Un primo parziale in cuiserve nove ace e concede appena sette punti in totale al servizio: è lui a farsi più pericoloso in ribattuta, trovandosi 0-30 sul 4-3 e ai vantaggi sul 5-5. Il tiebreak vira dalla parte diche va avanti 4-1 con un eccezionale passante di dritto lungolinea, ma si fa riprendere fino al 4-4.

LIVE Cobolli-Wawrinka 6-7 7-6 6-3 - ATP Shanghai 2024 in DIRETTA : rimonta dell'azzurro - domani sfida a Djokovic - 10 Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e bentornati da Luciano de Gregorio alla DIRETTA LIVE testuale dell'incontro tra Flavio Cobolli e Stan Wawrinka. 14. 30-0 Strana soluzione con lo slice di rovescio di Cobolli, palla in rete. 4-2 GAME WAWRINKA! Altra prima vincente per il numero 236 del

LIVE Berrettini-Rune 6-4 4-6 4-6 - ATP Shanghai 2024 in DIRETTA : il danese rimonta nuovamente l'azzurro - 15-15 Servizio, dritto e volèe a bersaglio per il danese. 30-15 Perentorio dritto incrociato dell'italiano. 15-15 Scambio prolungato chiuso dall'errore di dritto da parte di Rune. 2-2 Game Berrettini. 1-1 Game Berrettini. Le previsioni meteo per Shanghai sono pessime e non lasciano presagire

Masters 1000 Shanghai 2024 : Berrettini lotta ma cede - vince Rune in rimonta in tre set - Qui Berrettini annulla due palle break con il servizio, ma nella terza capitola sparando out il dritto in uscita dal servizio: il classe 2003 ringrazia e va a servire per il match, chiudendo poi 6-3 e assicurandosi il passaggio al terzo turno. Rune affronterà ora il ceco Jiri Lehecka, presente