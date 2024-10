Arriva la "Modena 100 Ore 2024". E poi teatro per bambini e mostre (Di lunedì 7 ottobre 2024) Ecco gli eventi di oggi, lunedì 7 ottobre, nell'Aretino. Per segnalare incontri, manifestazioni e momenti dedicati alla cultura, scrivete a redazione@arezzonotizie.it. È anche possibile inserire l'evento in autonomia nel nostro calendario, direttamente QUI. Gli eventi di oggi Arezzo - Prima (Di lunedì 7 ottobre 2024) Ecco gli eventi di oggi, lunedì 7 ottobre, nell'Aretino. Per segnalare incontri, manifestazioni e momenti dedicati alla cultura, scrivete a redazione@arezzonotizie.it. È anche possibile inserire l'evento in autonomia nel nostro calendario, direttamente QUI. Gli eventi di oggi Arezzo - Prima (Arezzonotizie.it)

Arezzonotizie.it - Arriva la "Modena 100 Ore 2024". E poi teatro per bambini e mostre

Omicidio Modena, madre uccisa: “Ho visto arrivare il figlio, sudava ed era strano” - Modena, 24 settembre 2024 – “Ero lì, sotto casa, in attesa di raccogliere testimonianze sull’Omicidio. Ero infatti appena tornato dalla bocciofila, dove i pompieri stavano effettuando le ricerche dell’uomo, scomparso domenica dopo il delitto. Soprattutto se l’uomo è ricercato da quasi 24 ore. ... (Ilrestodelcarlino.it)

Modena-Juve Stabia 3-0, altro tonfo per le vespe: al Braglia arriva il secondo ko consecutivo - La squadra di Guido Pagliuca cade allo Stadio Alberto Braglia, si arrende al Modena e non riesce a riscattare la sconfitta rimediata contro il Palermo nel turno precedente. Seconda sconfitta consecutiva e sabato da incubo per la Juve Stabia. . . Thiam e compagni restano a quota 8 punti in ... (Napolitoday.it)

Modena: arrivato l'ok del consiglio comunale di Nonantola per il centro sportivo - centro sportivo, il Modena potrà partire con il progetto. Ok dal consiglio comunale Approvato l'intervento a Navicello di Nonantola. Carlo Rivetti: “Un momento tanto atteso, basilare per il nostro progetto a lungo termine” Giovedì sera il consiglio comunale di Nonantola si è finalmente... (Modenatoday.it)

Catanzaro-modena 2-2, un pareggio che scontenta tutti - Catanzaro-modena 2-2, un pareggio che scontenta tutti Si attendeva un Catanzaro arrembande alla ricerca disperata della vittoria ma le aspettative sono state deluse.(infooggi.it)

A Catanzaro il modena raggiunto nel finale: è 2-2 - I canarini prima vanno sotto, poi ribaltano il punteggio. Ma a un minuto dalla fine, La Mantia pareggia i conti ...(rainews.it)

Serie B | Catanzaro, pari sofferto contro il modena: La Mantia salva nel finale - Situm porta avanti i giallorossi, poi il modena ribalta con Abiuso e Idrissi. Al 44' del secondo tempo La Mantia trova il pareggio decisivo per il 2-2. Continua.... festivalCosmos futura autolinee-fed ...(informazione.it)