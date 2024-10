Oasport.it - Andrea Ragonesi campione del mondo di biliardo! Maestro della stecca 5 birilli

(Di lunedì 7 ottobre 2024) Una prestazione da raccontare ai nipotini., giovane talento deltricolore, è andato a prendersi il titolo mondiale di. A soli 26 anni, il torinese si è reso protagonista di un percorso ragguardevole, vincendo ben 19 incontri consecutivi, con l’affermazione finale opposto alin caricaQuarta, in una sfida molto tirata e conclusa sul 4-3. Un confronto che ha avuto luogo presso la SalaCitronieraReggia di Venaria e organizzato dalla Federazione Italiana Sporte Bowling (FISBB), con il contributo del Ministro per lo Sport e i Giovani,Abodi, attraverso il Dipartimento per lo Sport e patrocinato dalla Regione Piemonte., da questo punto di vista, ha onorato la stupenda cornice scelta per l’evento.