Al Bioparco di Roma concerto il 13 ottobre a cura della Camera Musicale Romana

(Di lunedì 7 ottobre 2024)NA LUOGO ART EVENTdiCRM project Sala dei Lecci deldi“Preludi” Domenica 13ore 18:30 Musiche di C. Debussy e S. Rachmaninov Esegue: Francesco Maria Navelli, pianoforte Una serata che vede protagonista una delle giovani promesse del pianismo italiano Francesco Maria Navelli ci invita a un affascinante viaggio attraverso due universi sonori distinti, accostando la raffinatezza impressionista di Claude Debussy alla profondità emotiva di Sergej Rachmaninov. In apertura, i Preludi di Debussy ci trasportano in universi suggestivi e onirici, in cui la musica evoca paesaggi e atmosfere con una straordinaria delicatezza e libertà formale. Questi brani non seguono strutture formali rigide, ma trasportano l’ascoltatore in mondi sensoriali, tra mistero, ironia e bellezza eterea.