A Ferriere il 12 ottobre la rassegna dei cavalli (Di lunedì 7 ottobre 2024) Sabato 12 ottobre a Ferriere torna la tradizionale fiera zootecnica con la rassegna dei cavalli. Nel piazzale sul lungo Nure (via Circonvallazione), dalle prime ore della mattina, saranno in bella mostra gli esemplari equini della montagna piacentina, in particolare i cavalli bardigiani. In tarda Ilpiacenza.it - A Ferriere il 12 ottobre la rassegna dei cavalli Leggi tutta la notizia su Ilpiacenza.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Sabato 12torna la tradizionale fiera zootecnica con ladei. Nel piazzale sul lungo Nure (via Circonvallazione), dalle prime ore della mattina, saranno in bella mostra gli esemplari equini della montagna piacentina, in particolare ibardigiani. In tarda

Tondo, respinti i ricorsi contro le multe Ue sul cartello - Ogni lunedì la redazione di siderweb realizza il siderweb TG, il telegiornale della siderurgia che ti aggiorna sulle più importanti notizie della settimana. Lo trovi sul sito e sul nostro canale ... (siderweb.com)

Vibrazioni positive: UTLO 2024, contesto internazionale per la sfida tricolore - In campo femminile potremo assistere alla sfida tra atlete di valore assoluto come Elisabetta Negra (terza al Tor des Geants 2023), Barbara Bani e Martina Chialvo (terza a UTLO 87 km 2014 e seconda a ... (sportmediaset.mediaset.it)

Accensione riscaldamento 2024 in Emilia Romagna: da quando - Stiamo per entrare in pieno autunno, le temperature si sono abbassate e tutto è pronto per permettere ai cittadini di stare al caldo in casa. Ecco le informazioni da sapere (deroghe dei Comuni permett ... (ilrestodelcarlino.it)