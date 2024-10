A Corviale una partita di calcio per la giornata mondiale della salute mentale (Di lunedì 7 ottobre 2024) Giovedì 10 ottobre al Campo dei Miracoli di Corviale alle ore 10:00 si terrà una partita di calcio per celebrare la giornata mondiale della salute mentale. “I ragazzi dei Centri Diurni e anche le loro famiglie sono spesso ospiti di questa struttura e in occasione della giornata mondiale della Romatoday.it - A Corviale una partita di calcio per la giornata mondiale della salute mentale Leggi tutta la notizia su Romatoday.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Giovedì 10 ottobre al Campo dei Miracoli dialle ore 10:00 si terrà unadiper celebrare la. “I ragazzi dei Centri Diurni e anche le loro famiglie sono spesso ospiti di questa struttura e in occasione

A Corviale una partita di calcio per la giornata mondiale della salute mentale - Giovedì 10 ottobre al Campo dei Miracoli di Corviale alle ore 10:00 si terrà una partita di calcio per celebrare la Giornata Mondiale della Salute Mentale. “I ragazzi dei Centri Diurni e anche le loro ... (romatoday.it)

Asl Roma 3: giovedì al Corviale tutti in campo per salute mentale - In una nota la preoccupazione delle famiglie per un riavvio di un anno scolastico con una parziale o nulla assegnazione delle cattedre degli insegnanti di sostegno ... (redattoresociale.it)

ASL Roma 3: a Corviale giovedì 10 ottobre Tutti in campo per la salute mentale - ‘Tutti in campo per la salute mentale’ è lo slogan scelto dalla ASL Roma 3 per celebrare la Giornata Mondiale della Salute Mentale ed è anche il nome dell’evento, una partita di calcio, che si svolger ... (online-news.it)