7 ottobre, Israele: "In un anno uccisi 17mila terroristi". Idf bombarda Gaza: "Sventato attacco con razzi". E attacca Jenin, in Cisgiordania (Di lunedì 7 ottobre 2024) Israele annuncia la morte di un ostaggio: "Il suo corpo è a Gaza". Cerimonie per il 1° anniversario della strage. Hamas lancia 4 razzi dalla Striscia. Herzog: "Per avere pace il mondo deve sostenere Tel Aviv". Libano, raid su Tiro: "Almeno 4 vittime"

