7 ottobre, da Haniyeh a Nasrallah: tutti i leader di Hamas e Hezbollah assassinati in un anno (Di lunedì 7 ottobre 2024) Dal capo politico di Hamas Ismail Haniyeh, ucciso nel cuore di Teheran il 31 luglio scorso, al numero 1 di Hezbollah Hassan Nasrallah, morto il 27 settembre in un massiccio raid su Beirut che ha distrutto 6 edifici, passando per diverse 'menti' del 7 ottobre uccise a Gaza e obiettivi dei Pasdaran iraniani colpiti in Siria. Nei 12 mesi di guerra seguiti al massacro compiuto da Hamas il 7 ottobre 2023, Israele ha agito con l'obiettivo di far saltare la struttura dei principali gruppi che compongono il cosiddetto 'Asse della resistenza', una serie di formazioni facenti capo all'Iran in Medioriente. Azioni che hanno lasciato sul terreno un alto numero di vittime civili.

