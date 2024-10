WWE: Triple H commenta l’aggressione di Kevin Owens a Cody Rhodes dopo Bad Blood (Di domenica 6 ottobre 2024) Tensione alle stelle nel parcheggio dopo l’evento Il WWE Bad Blood 2024 si è concluso ufficialmente sul ring, ma il dramma è continuato ben oltre le telecamere, con un sorprendente scontro post-show tra Kevin Owens e il campione indiscusso della WWE, Cody Rhodes. L’incidente è avvenuto nel parcheggio dello State Farm Arena di Atlanta, Georgia, ed è stato catturato dai fan, scatenando speculazioni su un potenziale turn heel di Owens. l’aggressione di Owens a Rhodes Le riprese dei fan, hanno rivelato che Kevin Owens e Cody Rhodes hanno avuto un acceso scambio nel parcheggio dopo l’evento. La discussione è rapidamente degenerata quando Owens ha colpito Rhodes, buttandolo a terra con un potente pugno. Owens ha poi continuato la sua aggressione, prendendo a calci Cody mentre era a terra e tentando persino di lanciargli contro un bidone della spazzatura. (Di domenica 6 ottobre 2024) Tensione alle stelle nel parcheggiol’evento Il WWE Bad2024 si è concluso ufficialmente sul ring, ma il dramma è continuato ben oltre le telecamere, con un sorprendente scontro post-show trae il campione indiscusso della WWE,. L’incidente è avvenuto nel parcheggio dello State Farm Arena di Atlanta, Georgia, ed è stato catturato dai fan, scatenando speculazioni su un potenziale turn heel didiLe riprese dei fan, hanno rivelato chehanno avuto un acceso scambio nel parcheggiol’evento. La discussione è rapidamente degenerata quandoha colpito, buttandolo a terra con un potente pugno.ha poi continuato la sua aggressione, prendendo a calcimentre era a terra e tentando persino di lanciargli contro un bidone della spazzatura. (Zonawrestling.net)

