Triple H | Assenza di atleti neri nei PLE? Io guardo solo al talento non ci sono altre differenze

Dopo la fine di Bad Blood è andata in scena la consueta conferenza stampa post PLE in cui Triple H ha risposto alle domande dei giornalisti sull'evento e sulla WWE in generale. Una delle domande ha riguardato un tema molto dibattuto sui social nel recente passato, quello della "rappresentanza" negli ultimi PLE della WWE e del poco o nullo impiego di atleti neri in questi eventi. Un tema alimentato anche da alcune risposte sui social di MVP, in merito all'Assenza di opportunità date all'Hurt Business sotto il controllo di Triple H. Con Bad Blood sono tre i PLE consecutivi senza atleti neri impegnati in un match, l'ultimo è stato Carmelo Hayes a Money In The Bank e questo è stato evidenziato dalla domanda posta a Triple H.

