Semaforo sulla provinciale 62 in funzione: “Incrocio finalmente in sicurezza” (Di domenica 6 ottobre 2024) MINERVINO DI LECCE – Dopo qualche mese di attesa è finalmente entrato in funzione il Semaforo, installato circa un anno fa, sulla strada provinciale 62, nel tratto Minervino di Lecce-Giuggianello, all’Incrocio di via Lecce svincolo per Specchia Gallone: da venerdì 4 ottobre, infatti, il (Di domenica 6 ottobre 2024) MINERVINO DI LECCE – Dopo qualche mese di attesa èentrato inil, installato circa un anno fa,strada62, nel tratto Minervino di Lecce-Giuggianello, all’di via Lecce svincolo per Specchia Gallone: da venerdì 4 ottobre, infatti, il (Lecceprima)

Lecceprima - Semaforo sulla provinciale 62 in funzione | Incrocio finalmente in sicurezza

Semaforo sulla provinciale 62 in funzione: “Incrocio finalmente in sicurezza” - Il dispositivo era stato installato da circa un anno sul tratto Minervino di Lecce – Giuggianello e da venerdì, dopo mesi di attesa, è operativo. La soddisfazione del consigliere Cursano ...(lecceprima)

L'ultima folle challenge social: «Ragazzini montano del nastro per strada per causare incidenti». L'ipotesi: gli scontri su Tiktok - LECCE - Avrebbero annodato del nastro adesivo da un semaforo all’altro dell’incrocio stradale, probabilmente per causare incidenti da ...(corriereadriatico)

L'ultima challenge nel Salento: «Ragazzini hanno montato del nastro per strada per causare incidenti». L'ipotesi: gli scontri su Tiktok - Avrebbero annodato del nastro adesivo da un semaforo all’altro dell’incrocio stradale, probabilmente per causare incidenti da rivendicare nelle challenge sui social.(quotidianodipuglia)