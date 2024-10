Scavi di Pompei record di presenze nella prima domenica del mese

(Di domenica 6 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minuti 36.480 visitatori ain questadel. Undi ingressi mairaggiunto nelle domeniche gratuite, cui ha contribuito anche la concomitanza della supplica alla Madonna die il bel tempo. “Grande merito dei colleghi e delle colleghe del Parco, in particolare del personale di vigilanza, di accoglienza, delle pulizie e di biglietteria, che ringrazio per la gestione altamente professionale della giornata. – ha detto il Direttore del Parco, Gabriel Zuchtriegel – Ora bisogna riflettere come gestire al meglio questi flussi, che testimoniano il successo del modelloma che potrebbero esporre il patrimonio e la sicurezza anche a potenziali rischi. Siamo al lavoro insieme a Ministero, Prefettura e territorio per definire una visione condivisa per lo sviluppo sostenibile del sito e dell’area, unapiù ‘slow’. (Anteprima24)