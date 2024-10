Rigore concesso in Juve-Cagliari Alvino durissimo | Che vergogna!

(Di domenica 6 ottobre 2024) Ilallantus contro ilha acceso le polemiche. Carloha pubblicato un messaggio molto duro sui social. Sta facendo discutere e non poco ilassegnato allantus nel match casalingo contro il. Un penalty nato da un tocco con le dite di Luperto in piena area di: posizione del braccio innaturale, palla che cambia leggermente direzione; per il direttore di gara è necessario l’on field review per decretare definitivamente il calcio di. E cosi lantus è andata in vantaggio con Dusan Vlahovic che non ha sbagliato dal dischetto, portando i suoi in vantaggio. Polemiche furibonde sui social, con tanti tifosi che si sono riversati sulle piattaforme per manifestare contro la decisione del direttore di gara. (Spazionapoli)