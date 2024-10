Quando la prossima partita di Sinner a Shanghai? Giorno di riposo e avversario in alto mare

(Di domenica 6 ottobre 2024) Jannikha staccato il pass per gli ottavi di finale dell’ATP Masters 1000 di: l’azzurro al momento non conosce ancora il nome del suo, dato che il match tra l’iberico Roberto Carballes Baena e lo statunitense Ben Shelton è stato cancellato quest’oggi e verrà giocato domani. Qualora tutto il programma previsto per domani dovesse essere regolarmente svolto, allora la parte alta del tabellone si allineerebbe agli ottavi e quella inferiore ai sedicesimi:dovrebbe tornare dunque in campo martedì 9,verosimilmente andrà a caccia di un posto nei quarti, da giocare poi giovedì 10. La parte bassa del tabellone, invece, sarà costretta ad un tour de force: domani il completamento del secondo turno, martedì la disputa dei sedicesimi, ed infine mercoledì il ritorno in campo per gli ottavi di finale, con i quarti che si giocherebbero venerdì 11. (Oasport)