Pontida 2024 per la difesa dei confini e contro Open Arms: “No all’immigrazione clandestina e no ai processi contro chi ama il nostro Paese” (Di domenica 6 ottobre 2024) Pontida. Una Pontida “per l’Europa dei popoli, per la difesa dei confini, per difendere l’Italia dell’immigrazione clandestina e a sostegno del segretario federale Matteo Salvini”. La Lega chiama a raccolta i suoi e lo fa sul pratone che da sempre è teatro della storica manifestazione dei militanti del Carroccio. Sul palco, per primi, i rappresentanti al Governo. A partire da Riccardo Molinari, capogruppo della Lega alla Camera: “Siamo qui per l’autonomia e per la sicurezza: gli sbarchi si sono ridotti del 65%. Il carcere è una soluzione razzista e occupare le case è diventata una politica abitativa. Gli sbarchi sono calati. C’era chi parlava del blocco navale, che in realtà non esiste: siamo qui per manifestare solidarietà a Matteo Salvini che ha messo in campo le misure giuste. (Di domenica 6 ottobre 2024). Una“per l’Europa dei popoli, per ladei, per difendere l’Italia dell’immigrazionee a sostegno del segretario federale Matteo Salvini”. La Lega chiama a raccolta i suoi e lo fa sul pratone che da sempre è teatro della storica manifestazione dei militanti del Carroccio. Sul palco, per primi, i rappresentanti al Governo. A partire da Riccardo Molinari, capogruppo della Lega alla Camera: “Siamo qui per l’autonomia e per la sicurezza: gli sbarchi si sono ridotti del 65%. Il carcere è una soluzione razzista e occupare le case è diventata una politica abitativa. Gli sbarchi sono calati. C’era chi parlava del blocco navale, che in realtà non esiste: siamo qui per manifestare solidarietà a Matteo Salvini che ha messo in campo le misure giuste. (Bergamonews)

A Pontida il raduno della Lega, bagno di folla per Vannacci - A Pontida il popolo della Lega per Matteo Salvini e gli ospiti sovranisti da mezza Europa. Bagno di folla per Roberto Vannacci: 'Non mi aspettavo tanto". Numerosi gli slogan pro Autonomia e in difesa ...(ansa)

A Pontida vestito da carcerato, vicesindaco del Foggiano in difesa di Salvini: "Arrestate anche me" - Il vicesindaco di Serracapriola Michele Leombruno ha partecipato al raduno della Lega: "Sono vestito così per solidarietà a Salvini. Un ministro che fa il suo lavoro non deve essere processato" ...(foggiatoday)

Un tranquillo sabato di guerriglia a Roma - I manifestanti di Pontida, in verità, hanno insultato e vaffanculato Tajani – scusate il termine sdoganato in politica quindici anni fa da Beppe Grillo – non per seguire Salvini nella difesa ...(startmag)