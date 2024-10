Piscina e palaSpeca | Quanto ci costano?

(Di domenica 6 ottobre 2024) Nuovi rilievi sulle strutture sportive vengono avanzati dalla minoranza, in particolar modo sul palazzetto dello sport ‘Speca’ e sullacomunale ‘Gregori’, sui quali è Luciana Barlocci ad avanzare critiche nei confronti dell’amministrazione comunale, prospettando un possibile esposto alla Corte dei Conti. "I due impianti, dallo scorso anno, sono stati affidati a delle cooperative – ha detto la consigliera – e il comune, al 30 settembre, ha speso 190mila euro. In prospettiva, a fine anno, circa 80mila in più in confronto asi sarebbe fatto con le assunzioni a tempo determinato". I contratti, quindi, sono scaduti il 30 settembre. "Successivamente, al Palazzetto sono stati inviati dipendenti più che validi, ma che non hanno mai lavorato nella struttura. Quindi mi chiedo come sia possibile affidare impianti del genere a persone che non le conoscono approfonditamente. (Ilrestodelcarlino)