Parigi-Tours 2024 oggi | orario percorso tv favoriti Sarà duello Philipsen-Pedersen?

(Di domenica 6 ottobre 2024) La stagione ciclistica sta volgendo al termine, ma ci sono ancora alcuni appuntamenti di grande prestigio. Tra questi c’è sicuramente la, una corsa storica e che è arrivata alla sua 118esima edizione. Andiamo a scoprire nel dettaglio tutto sulla corsa francese.Si parte da Chartres fino ai primi 150 chilometri non ci sono grandi difficoltà. La Côte de Limeray segna l’inizio dei tratti in sterrato, con i 900 metri dello Chemin de Vigne a Limeray e poi il passaggio per il Pocé-sur-Cisse di oltre un chilometro. Ai -50 ecco la Côte de Goguenne, che porterà agli sterrati di Grosse Pierre (1500 metri), Château de Valmer (500 metri). Poi si scala la Côte du Bois de Chancay con un successivo tratto in sterrato da Chançay a Reugny (900 metri). Si continua ad alternare Côte e sterrati, con l’ultima difficoltà ai -11 con la Côte de Rochecorbon. (Oasport)