Mirko Molteni: Israele sa già dove colpire l'Iran, il 7 ottobre è la data simbolica (Di domenica 6 ottobre 2024) Pare imminente un attacco aereo israeliano sull'Iran, coincidente (o quasi) con l'anniversario della strage perpetrata da Hamas il 7 ottobre 2023, all'origine dell'attuale conflitto. La CNN ieri ha fatto trapelare indiscrezioni da «un alto funzionario del Dipartimento di Stato USA» secondo cui «Israele non ha dato all'America alcuna garanzia che non colpirà installazioni del programma nucleare Iraniano». E ha aggiunto: «Difficile dire se lo Stato ebraico userà l'anniversario dell'attacco di Hamas. Penso vorrebbero evitarlo. Secondo la mia stima, se c'è qualcosa, sarà prima o dopo». OBIETTIVI Da giorni si attende una risposta israeliana ai missili Iraniani del 1° ottobre. Inizialmente Washington preferiva «un raid su installazioni petrolifere, anziché atomiche». Ma il presidente Joe Biden ha rettificato: «Penserei ad alternative ai pozzi di petrolio». (Liberoquotidiano)

“Ognuno brilla nei momenti più bui”: è in uscita “31 Ottobre”, il primo libro di poesie di Mirko Andriani - Amore per se stessi e di riflesso per le persone noi care. Nel componimento parlo di “eroi” silenziosi che nel loro quotidiano fanno dei gesti in cui prevale la luce, nonostante nella società siano esclusi e invisibili. Per scegliere a quale associazione devolvere il ricavato ho chiesto aiuto a mia ... (Ilfaroonline)