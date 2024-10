L’Ancona ha bisogno di tempo. Ma oggi col Sora non si scherza (Di domenica 6 ottobre 2024) Nel consueto appuntamento pre partita Massimo Gadda ha fatto prima di tutto i complimenti al boxeur dorico Occhinero, vincitore al PalaCasali e gran tifoso delL’Ancona. Per poi toccare tanti temi, da quello societario al Sora, cominciando dalle ultime sconfitte: "Abbiamo fatto buone prove, dobbiamo rimanere su questa qualità di prestazioni e di gioco, e ovviamente dobbiamo eliminare gli errori, individuali e di reparto. Ma se manteniamo questa qualità di prestazione alla lunga in risultati arrivano. Ma è anche vero che se perdi qualcosa hai sbagliato. Un episodio, un rigore che non c’era, ma se non hai fatto gol, o risultato, qualcosa è mancato e quindi devi fare ancora meglio". Sulla società la visione è positiva e, soprattutto, in prospettiva: "Una società solida è sicuramente una cosa importante. Ma non possiamo pensare che tutto questo si possa fare in pochi mesi. (Di domenica 6 ottobre 2024) Nel consueto appuntamento pre partita Massimo Gadda ha fatto prima di tutto i complimenti al boxeur dorico Occhinero, vincitore al PalaCasali e gran tifoso del. Per poi toccare tanti temi, da quello societario al, cominciando dalle ultime sconfitte: "Abbiamo fatto buone prove, dobbiamo rimanere su questa qualità di prestazioni e di gioco, e ovviamente dobbiamo eliminare gli errori, individuali e di reparto. Ma se manteniamo questa qualità di prestazione alla lunga in risultati arrivano. Ma è anche vero che se perdi qualcosa hai sbagliato. Un episodio, un rigore che non c’era, ma se non hai fatto gol, o risultato, qualcosa è mancato e quindi devi fare ancora meglio". Sulla società la visione è positiva e, soprattutto, in prospettiva: "Una società solida è sicuramente una cosa importante. Ma non possiamo pensare che tutto questo si possa fare in pochi mesi. (Ilrestodelcarlino)

Serie D / L’Ancona riparte dal Sora per provare a tornare a vincere - Il marchio di fabbrica 3-5-2 insomma non si cambierebbe anche se, come prosegue “Gaddao”: “gli schemi possono cambiare anche in corsa dato che, uno come Alluci ad esempio, può pure giocare dietro le punte come trequartista. Il primo per un problema muscolare e l’altro per febbre, a causa della ... (Vallesina.tv)