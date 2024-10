La 1000 Miglia torna sul Titano. A giugno il passaggio dei 400 ’gioielli’ (Di domenica 6 ottobre 2024) La 1000 Miglia torna a fare capolino in Repubblica, dopo un anno di assenza. Sarà la terza tappa, quella del passaggio a San Marino. Per tutti i concorrenti, sarà previsto il tradizionale controllo timbro in Piazza della Libertà. I dettagli sono stati svelati nei giorni scorsi. Ancora una volta la 1000 Miglia non rinuncia all’effetto sorpresa, ispirandosi alle pagine più remote e affascinanti della propria storia. Dopo il successo del giro in senso antiorario dello scorso anno, dal 17 al 21 giugno la Freccia Rossa tornerà, per la prima volta nella storia della rievocazione, a ricalcare le corse leggendarie dell’anteguerra, stavolta con un percorso ‘ad otto’ come quello delle prime 12 edizioni della 1000 Miglia di velocità, confermando per il terzo anno consecutivo il format delle 5 giornate di gara. (Di domenica 6 ottobre 2024) Laa fare capolino in Repubblica, dopo un anno di assenza. Sarà la terza tappa, quella dela San Marino. Per tutti i concorrenti, sarà previsto il tradizionale controllo timbro in Piazza della Libertà. I dettagli sono stati svelati nei giorni scorsi. Ancora una volta lanon rinuncia all’effetto sorpresa, ispirandosi alle pagine più remote e affascinanti della propria storia. Dopo il successo del giro in senso antiorario dello scorso anno, dal 17 al 21la Freccia Rossa tornerà, per la prima volta nella storia della rievocazione, a ricalcare le corse leggendarie dell’anteguerra, stavolta con un percorso ‘ad otto’ come quello delle prime 12 edizioni delladi velocità, confermando per il terzo anno consecutivo il format delle 5 giornate di gara. (Ilrestodelcarlino)

La 1000 Miglia torna a Ferrara: "Un vanto" - Sarà un’edizione memorabile che porterà Ferrara di nuovo su un palcoscenico internazionale. Ringrazio da una parte 1000 Miglia srl perché continua a credere nella città degli Estensi dall’altra l’Amministrazione comunale e il teatro Comunale di Ferrara per l’incessante e prezioso supporto. ... (Ilrestodelcarlino)

1000 Miglia, svelato il percorso: tutte le novità e il "ritorno alle origini" - Ancora una volta la 1000 Miglia non rinuncia all’effetto sorpresa, ispirandosi alle pagine più remote e affascinanti della propria storia. Dopo il successo del giro in senso antiorario dello scorso anno, dal 17 al 21 giugno la Freccia Rossa tornerà, per la prima volta nella storia della... (Bresciatoday)

La 1000 Miglia torna in Romagna: confermata la tradizionale tappa nel Ravennate - Ancora una volta la 1000 Miglia non rinuncia a una tappa in Romagna. E' stato presentato oggi il programma dell’edizione 2025 della corsa per auto d'epoca che si svolgerà da martedì 17 a sabato 21 giugno. Il format, per il terzo anno consecutivo, sarà di 5 giornate e ricalcherà le corse... (Ravennatoday)