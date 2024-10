Juve-Cagliari 1-1: rigore Cagliari, Marin supera De Gregorio, primo gol subito dai bianconeri, Espulso Conceicao (Di domenica 6 ottobre 2024) All’Allianz Stadium, il match valido per la 7ª giornata di Serie A tra Juve-Cagliari: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE All’Allianz Stadium, Juve-Cagliari si affrontano nel match valido per la settima giornata della Serie A 2024/25. SEGUI LA DIRETTA SU JuveNTUSNEWS24.COM (Di domenica 6 ottobre 2024) All’Allianz Stadium, il match valido per la 7ª giornata di Serie A tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE All’Allianz Stadium,si affrontano nel match valido per la settima giornata della Serie A 2024/25. SEGUI LA DIRETTA SUNTUSNEWS24.COM (Calcionews24)

Highlights e gol Juventus-Cagliari 1-1: Serie A 2024/2025 (VIDEO) - Finale caotico con il rosso a Conceicao e i pali di Obert e Fagioli. Di seguito ecco le immagini salienti della sfida. All’Allianz Stadium i bianconeri, oggi in maglia gialla, la sbloccano con il rigore di Vlahovic concesso col Var ed esultano celebrando lo sfortunato Bremer. LE PAGELLE GLI ... (Sportface)

Neanche Rocchi salva la Juve, Douglas Luiz tifa Napoli: 1-1 col Cagliari - . L'articolo Neanche Rocchi salva la Juve, Douglas Luiz tifa Napoli: 1-1 col Cagliari sembra essere il primo su ilNapolista. Come se non bastasse, Conceiçao lascia la Vecchia Signora in 10: doppia ammonizione per il portoghese: la prima per fallo su Gaetano, la seconda per simulazione in area. Il ... (Ilnapolista)

MOVIOLA – Juventus-Cagliari, Douglas Luiz causa ancora un rigore, Var vede tocco su Piccoli - Episodio da MOVIOLA in Juventus-Cagliari con il rigore, un altro, concesso col Var dall’arbitro Marinelli. . Disattento il fischietto laziale nelle aree di rigore, si perde in questo caso il tocco di Douglas Luiz su Piccoli. Dal dischetto va Marin ed è 1-1, si interrompe così la striscia della ... (Sportface)