Jannik Sinner e Anna Kalinskaya: nessun matrimonio all’orizzonte (Di domenica 6 ottobre 2024) Le recenti voci su un imminente matrimonio tra Jannik Sinner e Anna Kalinskaya non hanno alcun fondamento. Nonostante l’eco del gossip che ha cominciato a circolare su alcune testate e sui social media, la tennista russa ha prontamente smentito ogni notizia riguardo le nozze. La speculazione aveva preso piede rapidamente, sostenendo che il numero uno del mondo e la collega russa fossero prossimi al grande passo, ma è stata la stessa Kalinskaya a smontare i rumors attraverso una storia pubblicata sul suo profilo Instagram. “Per chiarire le cose riguardo a voci false: tutto questo non è vero”, ha scritto la tennista, utilizzando sia l’inglese che il russo per raggiungere un pubblico più ampio. Niente proposta di matrimonio a New York, dunque, né piani per una cerimonia in vista. (Di domenica 6 ottobre 2024) Le recenti voci su un imminentetranon hanno alcun fondamento. Nonostante l’eco del gossip che ha cominciato a circolare su alcune testate e sui social media, la tennista russa ha prontamente smentito ogni notizia riguardo le nozze. La speculazione aveva preso piede rapidamente, sostenendo che il numero uno del mondo e la collega russa fossero prossimi al grande passo, ma è stata la stessaa smontare i rumors attraverso una storia pubblicata sul suo profilo Instagram. “Per chiarire le cose riguardo a voci false: tutto questo non è vero”, ha scritto la tennista, utilizzando sia l’inglese che il russo per raggiungere un pubblico più ampio. Niente proposta dia New York, dunque, né piani per una cerimonia in vista. (Thesocialpost)

Thesocialpost - Jannik Sinner e Anna Kalinskaya | nessun matrimonio all’orizzonte

Jannik Sinner parla del calendario: “Sarebbe ideale che la Coppa Davis non ci fosse dopo le ATP Finals” - “Ha servito molto bene, soprattutto nel primo set. 1 ATP. “È stata sicuramente una partita difficile ed è anche importante per me che domani abbia un giorno di riposo, di cui ho bisogno per recuperare, per me è importante dare priorità a questo tipo di cose ora, e spero di essere pronto per ... (Oasport)

Etcheverry esce dal campo? Il clamoroso gesto di Jannik Sinner fa il giro del mondo | Video - Nonostante la vittoria gli sia valsa il passaggio agli ottavi di finale, il numero uno al mondo come detto ha dovuto lottare più del previsto contro l'argentino. Ho avuto le mie chance sul 6-5 nel primo set ma non le ho sfruttate e poi lui ha giocato un tie break ottimo. Come? Presto detto: al ... (Liberoquotidiano)

Le Iene, stasera su Italia 1: Jannik Sinner e il doping nello sport nella puntata del 6 ottobre - stasera 6 ottobre su Italia 1 va in onda una nuova puntata de Le Iene, il programma condotto da Veronica Gentili con Max Angioni. stasera 6 ottobre su Italia 1 va in onda una nuova puntata de Le Iene, il programma condotto da Veronica Gentili: ecco le anticipazioni e gli ospiti. L'inviato aveva ... (Movieplayer)

Jannik Sinner parla del calendario: “Sarebbe ideale che la Coppa Davis non ci fosse dopo le ATP Finals” - Con un po' di fatica. Jannik Sinner l'ha spuntata nel terzo turno del Masters1000 di Shanghai contro l'argentino Tomas Martin Etcheverry. L'altoatesino ...(oasport)

Sinner e le voci sul matrimonio, Kalinskaya smentisce tutto - Secondo il settimanale DiPiù, la proposta di Jannik ad Anna sarebbe arrivata dopo il trionfo a New York foto Ray Giubilo Jannik Sinner e Anna Kalinskaya stanno pensando al matrimonio? Lo suggerisce Di ...(informazione)

Juve, Fiorentina, Sinner e Carvajal: le ultimissime - Finisce 1-1 tra i bianconeri e il Cagliari. Le probabili formazioni di Palladino e Fonseca. L'altoatesino vola agli ottavi del Rolex Shanghai Masters battendo Etcheverry. Gravissimo infortunio per il ...(corrieredellosport)