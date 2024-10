Gerry Scotti: “Mio figlio Edoardo è stato molto maturo, mi è stato vicino in un momento difficile” (Di domenica 6 ottobre 2024) Gerry Scotti ospite di Verissimo oggi, domenica 6 ottobre, ha ricordato i suoi esordi in tv. Ha parlato dell'amore per la sua famiglia, il figlio Edoardo e i nipoti Virginia e Pietro. Poi sul ricordo di Mike Bongiorno: "Condurre La ruota della fortuna era un mio sogno". (Di domenica 6 ottobre 2024)ospite di Verissimo oggi, domenica 6 ottobre, ha ricordato i suoi esordi in tv. Ha parlato dell'amore per la sua famiglia, ile i nipoti Virginia e Pietro. Poi sul ricordo di Mike Bongiorno: "Condurre La ruota della fortuna era un mio sogno". (Fanpage)

Fanpage - Gerry Scotti | “Mio figlio Edoardo è stato molto maturo mi è stato vicino in un momento difficile”

Gerry Scotti: chi sono l’ex moglie, l’attuale compagna, figlio Edoardo ed i due nipotini Virginia e Pietro - . Gerry Scotti, tutte le curiosità sul celebre conduttore: chi sono l'ex moglie, l'attuale compagna, il figlio Edoardo ed i nipotini Virginia e Pietro. rticolo Gerry Scotti: chi sono l’ex moglie, l’attuale compagna, figlio Edoardo ed i due nipotini Virginia e Pietro proviene da Blog Tivvù - La ... (Blogtivvu)

Gerry Scotti ricorda il legame familiare e il mito di Mike Bongiorno a Verissimo - Gerry Scotti, ospite a Verissimo, racconta il suo legame con la famiglia e l'influenza di Mike Bongiorno sulla sua carriera, riflettendo su emozioni e sogni realizzati.(ecodelcinema)

Gerry Scotti: “Mio figlio Edoardo è stato molto maturo, mi è stato vicino in un momento difficile” - Gerry Scotti ospite di Verissimo oggi, domenica 6 ottobre, ha ricordato i suoi esordi in tv. Ha parlato dell’amore per la sua famiglia, il figlio Edoardo e i nipoti Virginia e Pietro. Poi sul ricordo ...(fanpage)

Gerry Scotti e il legame con il figlio Edoardo - Gerry Scotti e il bellissimo rapporto con l'amato figlio Edoardo.(libero)