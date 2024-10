Gaeta / Stalking ad una compagna di scuola, dopo sette anni nessun processo per prescrizione (Di domenica 6 ottobre 2024) Gaeta – Un esempio di malagiustizia. Senza se e senza ma. Alla famiglia di C.L., una ragazza di Gaeta che ora ha 24 anni, è caduto l’altro giorno il mondo addosso quando uno dei migliori magistrati giudicanti in servizio presso il tribunale di Cassino, Marco Gioia, ha letto una sentenza per avvenuta prescrizione nei confronti L'articolo Gaeta / Stalking ad una compagna di scuola, dopo sette anni nessun processo per prescrizione Temporeale Quotidiano. (Di domenica 6 ottobre 2024)– Un esempio di malagiustizia. Senza se e senza ma. Alla famiglia di C.L., una ragazza diche ora ha 24, è caduto l’altro giorno il mondo addosso quando uno dei migliori magistrati giudicanti in servizio presso il tribunale di Cassino, Marco Gioia, ha letto una sentenza per avvenutanei confronti L'articoload unadiperTemporeale Quotidiano. (Temporeale.info)

