FORMAZIONI UFFICIALI Bologna Parma, le scelte dei due allenatori (Di domenica 6 ottobre 2024) FORMAZIONI UFFICIALI Bologna Parma: le scelte dei due allenatori per il match valido per la giornata del campionato di Serie A Alle 15:00 la sfida valida per la giornata di Serie A Bologna Parma. Di seguito le FORMAZIONI UFFICIALI scelte dai due allenatori. FORMAZIONI UFFICIALI Bologna Parma Bologna (4-2-3-1): Ravaglia; Holm, Beukema, Erlic, Lykogiannis; Aebischer, Freuler; Moro, Orsolini, (Di domenica 6 ottobre 2024): ledei dueper il match valido per la giornata del campionato di Serie A Alle 15:00 la sfida valida per la giornata di Serie AÂ. Di seguito ledai due(4-2-3-1): Ravaglia; Holm, Beukema, Erlic, Lykogiannis; Aebischer, Freuler; Moro, Orsolini, (Calcionews24)

Calcionews24 - FORMAZIONI UFFICIALI Bologna Parma le scelte dei due allenatori

Formazioni ufficiali Bologna-Parma, Serie A 2024/2025 - Formazioni ufficiali Bologna-Parma BOLOGNA: In attesa PARMA: In attesa The post Formazioni ufficiali Bologna-Parma, Serie A 2024/2025 appeared first on SportFace. La squadra di Italiano sta lentamente trovando la sua quadra e vuole regalare una soddisfazione ai propri tifosi, anche per vivere la ... (Sportface)

Parma-Cagliari (lunedì 30 settembre 2024 ore 20:45): formazioni ufficiali, quote, pronostici - Al Tardini una serata che per il Cagliari assume una rilevanza particolare, con i rossoblu che in campionato perdono da tre gare consecutive senza segnare e con un bilancio deficitario dopo la sconfitta 2-0 contro l’Empoli, 1 gol realizzato e 8 subiti nelle ultime quattro giornate, con le uniche ... (Infobetting)

Parma-Cagliari LIVE, le formazioni ufficiali: fuori Sohm e Gaetano, Nicola fa la rivoluzione - Si chiude la sesta giornata di Serie A: al Tardini di Parma sono di fronte i ducali di Fabio Pecchia e il Cagliari di Davide Nicola. Le due... (Calciomercato)