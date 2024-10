Effetti collaterali e Leaving Gaza i due reportage sul Medio Oriente a ‘Il Fattore Umano’

(Di domenica 6 ottobre 2024) ROMA – ‘Iltorna con un’anteprima della nuova edizione su RaiPlay lunedì 7 ottobre. A un anno dalla strage compiuta da Hamas in territorio israeliano due, “” e “”, raccontano le conseguenze del conflittorientale in Europa e nei Paesi Arabi. È un’iniziativa della Direzione Approfondimento e Direzione RaiPlay e Digital che anticipa la nuova stagione de IlUmano, il programma di Rai3 che si propone come fact-checking sulle violazioni dei diritti umani nel mondo. Attraversodella durata di 45 minuti, la trasmissione fa luce sulle situazioni in cui la libertà e i diritti delle persone vengono compromessi sia in regimi autoritari, che all’interno di quelle democrazie occidentali che marginalizzano comunità vulnerabili e minoranze. Ogni episodio analizza un’unica tematica. (Lopinionista)