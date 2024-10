E’ morto Christopher Ciccone, fratello di Madonna (Di domenica 6 ottobre 2024) (Adnkronos) – Christopher Ciccone, fratello minore della popstar Madonna, è morto venerdì 4 ottobre all’età di 63 anni, come riporta ‘The Hollywood Reporter’. Ciccone ha lottato contro il cancro e si è spento “serenamente”, circondato dal marito, l’attore britannico Ray Thacker, e dai suoi cari, secondo quanto dichiarato da un rappresentante della famiglia. A fine settembre è morta la matrigna della Material Girl, Joan Ciccone, 81 anni, che è stata sposata con il padre di Madonna, Silvio Ciccone. Nel febbraio 2023 era morto Anthony Ciccone, 66 anni, fratello maggiore di Madonna. Ciccone ha iniziato la sua carriera come ballerino e coreografo e ha utilizzato il suo talento per sostenere la carriera emergente di Madonna, diventando il cameraman e il consulente creativo della celebre sorella. (Di domenica 6 ottobre 2024) (Adnkronos) –minore della popstar, èvenerdì 4 ottobre all’età di 63 anni, come riporta ‘The Hollywood Reporter’.ha lottato contro il cancro e si è spento “serenamente”, circondato dal marito, l’attore britannico Ray Thacker, e dai suoi cari, secondo quanto dichiarato da un rappresentante della famiglia. A fine settembre è morta la matrigna della Material Girl, Joan, 81 anni, che è stata sposata con il padre di, Silvio. Nel febbraio 2023 eraAnthony, 66 anni,maggiore diha iniziato la sua carriera come ballerino e coreografo e ha utilizzato il suo talento per sostenere la carriera emergente di, diventando il cameraman e il consulente creativo della celebre sorella. (Dailyshowmagazine)

