Come ha fatto la tiktoker a morire cadendo nel sottopasso: “Il muretto non rispetta le misure di sicurezza” (Di domenica 6 ottobre 2024) La ragazza russa è morta inciampando nel sottopasso mentre girava il video con un'amica. La struttura risale all'era sovietica ed è stata realizzata seguendo gli standard di costruzione di quel periodo. Secondo gli esperti di urbanistica sarebbe necessario mettere una barriera per evitare che incidenti simili si ripetano. (Di domenica 6 ottobre 2024) La ragazza russa è morta inciampando nelmentre girava il video con un'amica. La struttura risale all'era sovietica ed è stata realizzata seguendo gli standard di costruzione di quel periodo. Secondo gli esperti di urbanistica sarebbe necessario mettere una barriera per evitare che incidenti simili si ripetano. (Fanpage)

Fanpage - Come ha fatto la tiktoker a morire cadendo nel sottopasso | Il muretto non rispetta le misure di sicurezza

Sottopasso Lingotto, al via nuovi lavori: come cambia la viabilità - Inizieranno nei prossimi giorni i lavori del quarto lotto di interventi per il rinforzo strutturale del Sottopasso Lingotto, nel tratto compreso tra via Ventimiglia e corso Unità d’Italia. Si tratta della nuova tranche di lavori finalizzati al risanamento conservativo degli elementi strutturali... (Torinotoday)