Cazzullo arriva con un successo davvero biblico (Di domenica 6 ottobre 2024) In vetta ha eretto una torre di Babele di copie vendute Aldo Cazzullo con il suo Il Dio dei nostri padri (Di domenica 6 ottobre 2024) In vetta ha eretto una torre di Babele di copie vendute Aldocon il suo Il Dio dei nostri padri (Ilgiornale)

Cazzullo arriva con un successo davvero biblico - Essendo di Aldo Cazzullo, un vero profeta delle vendite ... Dimmi di te (Einaudi), il suo nuovo romanzo, arriva vicino alla soglia psicologica delle 10mila copie, anche se non la passa. Sotto ...(ilgiornale)

Libri da leggere, Pulixi, Cazzullo e Gamberale: gli italiani protagonisti del ribaltone - Con sei new entry su dieci è il momento delle grandi pulizie d’autunno tra noir e graphic novel, self help e romance. La classifica e i consigli di Robinson ...(repubblica)

Guerra Israele Hamas Libano, Aldo Cazzullo su La7 spiega cosa c'entra la Bibbia - Aldo Cazzullo ospite di Andrea Pancani a CoffeeBreak ha raccontato come l'analisi della Bibbia risulti attuale anche nella comprensione del nuovo conflitto israelo-palestinese: " Cerco di raccontare ...(tg.la7)