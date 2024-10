Calendari dell’avvento | l’incredibile macchina da soldi del retail moderno

(Di domenica 6 ottobre 2024) Isono il nuovo fenomeno del, capaci di generare profitti in un periodo storico in cui il potere d’acquisto dei consumatori sembra costantemente sotto pressione. Non stiamo più parlando di semplici cioccolatini nascosti dietro finestrelle numerate: oggi, dietro ogni casella si celano prodotti beauty, giocattoli, libri e perfino sorprese per animali domestici. Una trasformazione che ha proiettato itra i protagonisti delle vendite stagionali, specie nel segmento del lusso. L’evoluzione verso il lusso: quando aspettare diventa un’esperienza esclusiva Nel mondo del lusso, l‘idea di attendere il Natale si è trasformata in un’esperienza esclusiva. (Quifinanza)