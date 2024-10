Bologna-Parma: programma e telecronisti Dazn Serie A 2024/2025 (Di domenica 6 ottobre 2024) Il programma e i telecronisti su Dazn di Bologna-Parma, match valido per la settima giornata di Serie A 2024/2025. Derby emiliano assai delicato allo stadio Dall’Ara: i felsinei, così come i ducali, hanno vinto soltanto una partita fin qui, in più i padroni di casa sono reduci dalla bella ma dispendiosa notte di Anfield, viceversa i crociati hanno perso una partita in modo incredibile pochi giorni fa e devono riscattarsi. Chi riuscirà ad avere la meglio? Appuntamento alle ore 15 di domenica 6 ottobre. I telecronisti DI Bologna-Parma Bologna-Parma sarà visibile su Dazn con la telecronaca di Luca Farina. Bologna-Parma: programma e telecronisti Dazn Serie A 2024/2025 SportFace. (Di domenica 6 ottobre 2024) Ile isudi, match valido per la settima giornata di. Derby emiliano assai delicato allo stadio Dall’Ara: i felsinei, così come i ducali, hanno vinto soltanto una partita fin qui, in più i padroni di casa sono reduci dalla bella ma dispendiosa notte di Anfield, viceversa i crociati hanno perso una partita in modo incredibile pochi giorni fa e devono riscattarsi. Chi riuscirà ad avere la meglio? Appuntamento alle ore 15 di domenica 6 ottobre. IDIsarà visibile sucon la telecronaca di Luca Farina.SportFace. (Sportface)

Bologna-Parma LE ULTIME | Cancellieri insidia Mihaila - . Almeno un cambio rispetto alla sconfitta di Cagliari, forse due: questo dovrebbe essere l’indirizzo scelto da Fabio Pecchia che, come al solito, si prenderà anche le ULTIME ore di oggi per decidere la formazione, anche se le indicazioni portano a pensare che Mihaila possa far posto al ... (Parmatoday)

Bologna-Parma: dove vederla, orario e probabili formazioni - Andiamo a scoprire le ultimissime di formazione, l’orario e dove vedere la sfida. Le probabili […]. Allo Stadio Renato Dall’Ara andrà in scena la sfida di Serie A Bologna-Parma: le ultimissime di formazioni con orario e dove vedere il match in tv Allo Stadio Renato di Bologna si giocherà la gara ... (Calcionews24)

Parma, Pecchia: «Gli ultimi risultati sono stati IMMERITATI, sul Bologna dico QUESTO» - I dettagli Fabio Pecchia, allenatore del Parma, ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida al Bologna. Le parole di Fabio Pecchia, allenatore del Parma, in conferenza stampa in vista della sfida di Serie A contro il Bologna. All’inizio stavamo costruendo, questo è un campionato diverso ... (Calcionews24)