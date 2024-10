Basket, Serie A: Trento batte anche Venezia. Primo storico sigillo per Trapani (Di domenica 6 ottobre 2024) Bologna, 5 ottobre 2024 – Non si ferma il volo dell’Aquila Basket Trento targata Dolomiti Energia che, dopo essersi imposta in Eurocup sul Trefl Sopot, ha ottenuto il secondo sigillo in altrettanti incontri di Serie A di Basket imponendosi per 82-70 nel derby del triveneto contro l’Umana Reyer Venezia che resta così ancora ferma a quota zero punti. A mettere la firma su questa importante vittoria dei bianconeri c’è la doppia firma in calce di Myles Cale, miglior realizzatore della partita con 23 punti (7/8 da due e 3/5 da tre per lui) e di Anthony Lamb, che ha chiuso a quota 18. Bene, sempre sul fronte trentino, anche Quinn Ellis con 15 punti, 5 assist e 3 rimbalzi, e Jordan Ford, che si è fernato a quota 10 punti. (Di domenica 6 ottobre 2024) Bologna, 5 ottobre 2024 – Non si ferma il volo dell’Aquilatargata Dolomiti Energia che, dopo essersi imposta in Eurocup sul Trefl Sopot, ha ottenuto il secondoin altrettanti incontri diA diimponendosi per 82-70 nel derby del triveneto contro l’Umana Reyerche resta così ancora ferma a quota zero punti. A mettere la firma su questa importante vittoria dei bianconeri c’è la doppia firma in calce di Myles Cale, miglior realizzatore della partita con 23 punti (7/8 da due e 3/5 da tre per lui) e di Anthony Lamb, che ha chiuso a quota 18. Bene, sempre sul fronte trentino,Quinn Ellis con 15 punti, 5 assist e 3 rimbalzi, e Jordan Ford, che si è fernato a quota 10 punti. (Sport.quotidiano)

