Amici 24, primi scontri tra Alessandra Celentano e Deborah Lettieri in puntata! (VIDEO) (Di domenica 6 ottobre 2024) Nella puntata di Amici 24, in onda oggi, domenica 6 ottobre, su Canale5, abbiamo assistito ai primi scontri tra Alessandra Celentano e Deborah Lettieri. Ecco cosa è successo! (Di domenica 6 ottobre 2024) Nelladi24, in onda oggi, domenica 6 ottobre, su Canale5, abbiamo assistito aitra. Ecco cosa è successo! (Comingsoon)

Comingsoon - Amici 24, primi scontri tra Alessandra Celentano e Deborah Lettieri in puntata! (VIDEO)

Amici 24, puntata del 6/10/24: prime esibizioni nella scuola e i primi battibecchi tra prof - La conduttrice televisiva ha spiegato il meccanismo della gara, che prevede una classifica, stilata da degli esperti esterni e, chi si troverà all’ultimo posto, finirà in sfida per l’eliminazione definitiva. Anche Emanuel ha svelato cosa non ha apprezzato della sua allieva: “Ricercare il tuo ... (Isaechia)

Amici 24, prime esibizioni nella scuola e i primi battibecchi tra prof: ecco cos’è successo nel corso della puntata appena andata in onda - La ballerina ha aggiunto che, a volte, si vergogna: “Devo essere più vera“. Per la gara di canto inediti si sono esibiti: trigNO, Senza Cri e Ilan. Per D’Alessio, Alena ha dei problemi d’intonazione e deve lavorare tanto, anche sulla tecnica dei fiati. Per Rebecca, invece, una dichiarazione ... (Isaechia)

Amici 24, primi battibecchi tra la Celentano e la Lettieri - Partono i primi battibecchi tra Alessandra Celentano e Deborah Lettieri durante la seconda puntata di Amici 24 L'articolo Amici 24, primi battibecchi tra la Celentano e la Lettieri proviene da Novella 2000. . (Novella2000)

Amici 24, primi scontri tra Alessandra Celentano e Deborah Lettieri in puntata! (VIDEO) - Nella puntata di Amici 24, in onda oggi, domenica 6 ottobre, su Canale5, abbiamo assistito ai primi scontri tra Alessandra Celentano e Deborah Lettieri. Ecco cosa è successo!(msn)

Damiano David da Fazio a Che Tempo che Fa: «I Maneskin? Amici come prima, ma ora mi sento come in Erasmus». E presenta la nuova canzone - Damiano David ha presentato il suo primo singolo da solista - intitolato "Silverlines" - durante la prima puntata di Che Tempo Che Fa. Il cantante è stato intervistato da Fabio ...(leggo)

Che tempo che fa, Damiano David strabiliante. I Maneskin? "Amici come prima" - Fabio Fazio ha iniziato con un colpaccio. Damiano David, che con "Silverlines" ha iniziato una carriera da solista, è stato il primo ...(iltempo)