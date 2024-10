Al liceo Galilei mancano i distributori automatici: "Un disagio per oltre 1.400 studenti, subito una soluzione" (Di domenica 6 ottobre 2024) Negli ultimi mesi - da marzo ad ottobre di quest'anno - gli studenti del liceo scientifico Galileo Galilei si sono trovati ad affrontare una problematica che incide sul loro benessere quotidiano: l’assenza di distributori automatici di cibo, bevande e soprattutto di acqua.Nonostante il numero (Di domenica 6 ottobre 2024) Negli ultimi mesi - da marzo ad ottobre di quest'anno - glidelscientifico Galileosi sono trovati ad affrontare una problematica che incide sul loro benessere quotidiano: l’assenza didi cibo, bevande e soprattutto di acqua.Nonostante il numero (Palermotoday)

Trieste, al liceo Galilei arriva il bagno unisex: il nuovo ordine erotico regna sovrano e non risparmia nemmeno la scuola - E che ne è scaturita una vivace polemica cittadina e non solo liceale. Dunque, procede speditamente il programma di deregolamentazione integrale dell'immaginario: completamento del nuovo ordine mondiale nella sfera dei costumi . Leggo che in un noto liceo di Trieste è stato introdotto il bagno ... (Ilgiornaleditalia)

Trieste, proposta per bagni "no-gender” al liceo Galilei, uguali per maschi e femmine, scoppia la polemica: “Ridicolo, è solo propaganda” - Il liceo scientifico Galilei, una delle più frequentate scuole superiori triestine, con 44 classi e quasi 1000 alunni ha inaugurato l’anno con i bagni “no-gender”, senza distinzione fra maschi e femmine. Questo fa riferimento a una “proposta organizzativa” avanzata dalla direttrice scolastica, ... (Ilgiornaleditalia)

