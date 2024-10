Zheng-Muchova oggi in tv | orario canale e diretta streaming Wta Pechino 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 5 ottobre 2024) QinwenaffronteràKarolinanella semifinale del WTA 1000 di, torneo di scena sui campi in cemento outdoor della città cinese. Ha dovuto faticare non poco la beniamina di casa e oro olimpico di Parigi per avere la meglio nei quarti su Mirra Andreeva, ma ora il sogno di trionfare nel torneo più importante in programma nel suo Paese è uno step più vicino. Inoltre, la tennista cinese è in piena lotta per gli ultimi posti disponibili alle WTA Finals di Riyadh. Al momento è la prima fuori, ma con pochi punti da recuperare ai danni di Emma Navarro. In caso di vittoria odierna ci sarebbe il sorpasso, ma non sarà così facile. Karolinaormai la conosciamo bene, quando gli infortuni non la fermano è una top player fatta e finita, come dimostrano i risultati degli ultimi anni e la vittoria di ieri contro Sabalenka.