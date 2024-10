Viabilità Roma Regione Lazio del 05-10-2024 ore 09 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di sabato 5 ottobre 2024) NOT 9.20 PERCORRENDO IL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE TRA CASSIA E CASSIA BIS IN CARREGGIATA INTERNA IN VIA CASSIA SI RALLENTA TRA LA STORTA E LA GIUSTINIANA DIREZIONE TRIONFALE IN VIA NOMENTANA RALLENTAMENTI TRA COLLEVERDE E SANT’ALESSANDRO DIREZIONEIN VIA SALARIA SI RALLENTA ALTEZZA MONTEROTONDO SCALO NELLE DUE DIREZIONI IN VIA CASILINA SI RALLENTA A BORGHESIANA IN PROSSIMITA DELL’INCROCIO CON VIA DI VERMICINO NEI DUE SENSI DI MARCIA INFINE PERCORRENDO LA STRADA REGIONALE DI PASSO CORESE STRADA CHIUSA AL TRAFFICO PER LAVORI DI RIMOZIONE ALBERATURE SULLA SEDE STRADALE TRA IL CHILOMETRO 10 ED IL KM 11 NE DUE SENSI DI MARCIA Servizio fornito da Astral