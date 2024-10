Un’altra vittima sui binari Travolto dal treno di notte Faceva manutenzione per una ditta in appalto

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 5 ottobre 2024) e Zoe Pederzinimorte sul lavoro. Un altro innocente che non riabbraccerà più i propri cari. È successo in pochi istanti, sotto gli occhi attoniti dei colleghi presenti, il terribile impatto che all’alba di ieri mattina ha strappato la vita ad Attilio Franzini, 47 anni, di Formia (Latina). L’uomo, operaio trasfertista di unad’industria ferroviaria, la Salcef Group Spa di Roma, era impegnato in un cantiere dato inallada Rfi per ladeidella stazione ferroviaria di San Giorgio di Piano, nel Bolognese. A un tratto, verso le 4.30, per motivi tuttora da chiarire, un Intercity notturno, diretto a Trieste, l’ha. Senza lasciargli scampo. "Attilio era con noi fino a pochi minuti prima.