(Di sabato 5 ottobre 2024) L’Occidente è pronto a riconoscere le istanze dei filorussi ucraini? A quanto riporta il Financial Times si sta lavorando su questa opzione.e i suoi alleati stanno valutando un possibile compromesso che prevede l’ingresso di Kiev nellain cambio di una soluzione diplomatica suiinglobati dFederazione Russa. Secondo il Financial Times i diplomatici europei ritengono che ci dovrebbero essere significative garanzie di sicurezza in un’eventuale soluzione negoziata in cui Mosca abbia il controllo “de facto ma non de jure” deiucraini attualmente occupati.che dovrebbero essere recuperati nel tempo per vie diplomatiche. L’di“potrebbe essere l’unica possibilità” ma, ha osservato un diplomatico occidentale, per l’non è fattibile, almeno in pubblico.