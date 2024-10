Traffico Roma del 05-10-2024 ore 19 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di sabato 5 ottobre 2024) Luceverdeben trovati dalla redazione scarso ilal momento lungo la rete viaria della capitale Qualche rallentamento per lavori e si registra su via del Foro Italico tra Corso di Francia in via Salaria direzione San Giovanni in corso uno sciopero nazionale di 24 ore nel trasporto pubblico locale coinvolti bus fino bus e metropolitane oltre la ferrovia termini Centocelle e bus per le agitazioni terminate alle ore 17 riprenderanno alle ore 20 sino a fine servizio infila disagi al trasporto ferroviario sulla linea-sulmona-pescara la circolazione dei treni sospesa per lavori tra Guidonia Montecelio efino a domani sera i treni subiscono cancellazioni e variazioni di percorso attivato un servizio di bus sostitutivo per i dettagli di queste e altre notizie potete consultare il sito.luceverde.