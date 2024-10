Salgono i casi Calano ricoveri e incidenza

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 5 ottobre 2024) "di Dengue (115 confermati, 21 probabili), ma la curva dicontinua stabilmente a scendere". Sono gli ultimissimi dati forniti dall’Ast provinciale sul focolaio fanese. "Stiamo monitorando costantemente la situazione", assicura Augusto Liverani, direttore del Dipartimento di prevenzione. Per i prossimi giorni, confermati dal Comune altri interventi di disinfestazione sull’intero territorio comunale. Da mezzogiorno di ieri l’ingresso dell’acqua nel Canale Albani, dopo l’immissione nella notte e nella mattina, è stato di nuovo bloccato da Enel Green Power che deve effettuare dei lavori di manutenzione sugli argini, programmati in precedenza. Dall’Ast confermano che anche isono in calo, passati dai 6 dell’altro ieri ai 4 di ieri: due accertati e due in attesa di conferma.