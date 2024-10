Perugia ad alto rischio Via Ripa di Meana ko Cade un grosso albero Strada chiusa e caos

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 5 ottobre 2024) Forse il maltempo, forse la fragilità del vallone, che tra l’altro era stato bonificato meno di un anno fa, viadiè stata di nuovoal traffico e interdetta ai pedoni. La causa? Uncaduto sulla sedele, bloccando di fatto entrambe le carreggiate. Fortuna ha voluto che al momento dello schianto non passassero automobili o pedoni. E’ successo mercoledì e ieri i vigli del fuoco erano ancora al lavoro per tagliare i rami e il tronco in modo da rimuovere la pianta e liberare la. I caschi rossi hanno avuto un bel da fare perchè dopo un’attenta ricognizione è stato necessario mettere in sicurezza i rami pericolanti di altre piante che rischiano di staccarsi. Nella zona, come si ricorderà, la Giunta Romizi aveva effettuato lavori per mitigare ilidrogeologico.