Pallamano Serie A Gold Vikings è ora di fare punti Ma in Alto Adige sarà dura

(Di sabato 5 ottobre 2024) Trasferta inper iRubiera (0), impegnati sul campo della Sparer Eppan (2) nella quinta giornata dimaschile Esaurito, in attesa di recuperare il match con Conversano, il trittico "impossibile" contro Sassari, Fasano e Cassano Magnago, inizia per i rosso-blu il campionato "vero", quello con le dirette rivali per la salvezza. I padroni di casa, infatti, stazionano a 2 lunghezze dalla coda della graduatoria, ospitata da Rubiera in compagnia di Chiaravalle e Camerano, per cui lo scontro diretto è sicuramente importante per provare a sbloccarsi e a iniziare la rincorsa alle acque tranquille di metà classifica. Nelle fila dell’Eppan attenzione ai bomber Oberrauch e Lollo, entrambi nella Top 15 dei marcatori del massimo campionato.